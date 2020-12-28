28 декабря 2020 года случилось ЧП в акватории Баренцева моря: у архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 членов экипажа, двух удалось достать из воды, остальных еще ищут.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил, чтобы семьям рыбаков оказали всю необходимую помощь. В МЧС также, как бывает в случае ЧП, открыли специальную линию для семей пропавших и пострадавших членов экипажа.- В связи с происшествием в акватории Баренцева моря с рыболовецким судном «Онега» на базе телефона доверия ГУ МЧС России по Мурманской области открыта «Горячая линия» – 8 (8152) 39-99-99. По телефону «горячей линии» родственники и близкие, находившихся на борту людей, могут уточнить необходимую информацию и получить необходимую психологическую помощь, - сообщили в МЧС по Мурманской области.По предварительной информации, причиной того, что «Онега» перевернулась, стал удар волны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru