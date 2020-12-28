28 декабря 2020 года случилось ЧП в акватории Баренцева моря: у архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 членов экипажа, двух удалось достать из воды, остальных еще ищут. Предварительный список моряков уже известен.По информации МЧС России, причиной того, что судно затонуло, могло стать его сильное обледенение, а вот к тому, что «Онега» перевернулась, привело другое.Выжил третий помощник штурмана и матрос. По их словам, было сильное оледенение и удар волны, что привело к потере устойчивости. В момент удара судно забирало трал с уловом, - сообщил «КП» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.На месте крушения сейчас ведутся поисково-спасательные работы, работают четыре судна. Поискам мешает плохая погода.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru