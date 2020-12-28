28 декабря в акватории Баренцева моря перевернулось и затонуло судно \\"Онега\\", которое находилось на промысле у архипелага Шпицберген.На борту находились 19 членов экипажа, двоих моряков удалось спасти, в данный момент на месте ЧП ведется поисково-спасательная операция.Что примечательно, трагедия, подобная этой, случилась в арктических широтах 15 лет назад почти день в день. 26 декабря 1995 года в Норвежском море при следовании из района промысла в Данию для сдачи рыбопродукции погиб CРTMK МИ-8144 \\"Новгородец\\", принадлежавший ООО \\"Сойма\\", входившему в Союз рыбопромышленников Севера. При кораблекрушении погибли 10 членов экипажа траулера.Тогда был зафиксирован ряд нарушений: на судне было только 4 надувных спасательных плота вместо пяти, судно эксплуатировалось с нарушениями требований \\"Информации об остойчивости\\", также фактически судно в течение 7 месяцев плавало без разрешения пожарно-технической службы, меры по предъявлению судна пожарному надзору приняты не были. А причиной крушения стало обледенение судна.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru