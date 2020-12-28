Оперативное совещание в правительстве Мурманской области 28 декабря началось с хорошей новости. В регионе решили ввести новую меру поддержки для медицинских работников.- Тем медработникам, кто переболел коронавирусом на работе, компенсируют траты на отпуск. С 2021 года можно будет получить 100-процентную компенсацию за санаторное лечение на территории России, верхний предел составит 50 тысяч рублей, - сообщил губернатор Андрей Чибис.Напомним: медицинские работники не реже одного раза в неделю проходят тест на коронавирус. У некоторых болезнь протекает бессимптомно, однако есть случаи, когда COVID-19 уносит жизни людей в белых халатах. Например, в Мурманске от коронавируса умер врач-реаниматолог. Геннадий Сухов всю свою жизнь посвятил медицине и помощи людям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Мурманской области. Последние новости на 27 декабря 2020 года: Справка об эпидокружении в Мурманской области не пригодится. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 27 декабря 2020 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru