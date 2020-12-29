В России стартовала акция «Народная новогодняя столица», которую запустили проекты «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ». Они являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей».Принять участие в акции смогут и жители Мурманской области. Для этого нужно разместить в любой из своих соцсетей фото или видео с подписью «Встречай Новый год с …», указав название своего населенного пункта. Кроме этого в публикации нужно упомянуть специальные хештеги #НовыйГодВРоссии #МастераГостеприимства и #МыВместе. Акция продлится до 30 декабря, и в этот же день будет объявлена «Народная новогодняя столица» страны.- Новый год - всегда необыкновенный праздник, а этот год станет по-настоящему особенным. Практически все мы встретим праздник дома, в своем регионе. И каждый из нас уверен, что именно его дом - новогодняя столица нашей страны. Мы хотим, чтобы вы рассказали нам о нем, чтобы об этом узнала вся Россия, - рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.В выбранную столицу в 2021 году приедет десант из блогеров-экспертов от проекта «ТопБЛОГ», а «Мастера гостеприимства» снимут эксклюзивное тревел-шоу о городе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМурманский сенатор Татьяна Кусайко приняла участие в акции «Дед Мороз в каждый дом». Вместе с новогодними волшебниками она встретилась с многодетными семьями и вручила детям сладкие подарки (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru