В Мурманске и в других городах области открылись елочные базары. Это самый безопасный способ купить елку или хвойные букеты.Но 33-летняя жительница областного центра решила купить праздничное дерево через Интернет, ведь хотела искусственную хвойную красавицу, а не живую. Женщине не повезло – она попала на мошенников.- На сайте интернет-магазина по продаже новогодних украшений она нашла выгодное предложение, связалась с продавцом. Договорившись о сделки, в ходе переписки мурманчанка перевела на указанный ей банковский счет 3990 рублей и стала ждать посылку. Но товар так и не пришел, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). А полиция настоятельно просит северян не переводить предоплату во время таких сделок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Апатитов заказал рыбацкие костюмы, а получил семена клубники и трико. Пришедшая посылка сильно удивила северянина (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru