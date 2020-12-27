26 декабря состоялся традиционный «Форум СМИ», на котором губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел итоги уходящего 2020-го.- Год был непростой для всех нас, это год вызовов и для команды правительства, и для муниципалитетов, и для всех нас. К сожалению, событием года навсегда останется коронавирус и борьба с ним. Но он позволил всем сплотиться. Я благодарен всем компаниям, работодателям, своей команде за работу и самоотверженность. Одним из самых сложных решений было закрытие первых городов. Мы оценивали все сценарии, были долгие дискуссии, но с учетом того, что Кировск и Апатиты стали первым серьезным очагом, мы вынуждены были это сделать и держать их закрытыми дольше остальных. Хочу поблагодарить жителей этих двух городов, что выдержали это непростое время, - сообщил Андрей Владимирович.Глава региона отметил, что в этом году было немало достижений, например, борьба с паводком, восстановление рухнувшего моста через реку Кола, победа над коронавирусом в Белокаменке, рост экономики и многое другое.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАндрей Чибис: «Многие северяне просто хейтеры, на самом деле многих проблем нет». Губернатору Мурманской области часто пишут неприятные комментарии в соцсетях (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru