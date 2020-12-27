26 декабря в Мурманске случилась авария в районе остановки «Переулок Якорный» при участии снегоуборочной техники. Без пострадавших не обошлось.- В 15.05 в районе дома №119 по Кольскому проспекту, водитель автомобиля Mazda, двигаясь со стороны улицы Беринга в стороны улицы Шевченко, столкнулся с погрузчиком, который осуществлял механическую уборку проезжей части. В ДТП получил телесные повреждения пассажир иномарки и был обслужен в медицинском учреждении города. По данному факту проводится проверка, - рассказала \\"КП\\" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.По словам очевидцев, аварии было не избежать.- Водителю Mazda было некуда деваться. Погрузчик резко с левой стороны встал поперек дороги и решил, видимо, выгрузить снег на правую сторону. Даже если бы скорость была минимальная, вряд ли можно было бы успеть среагировать и остановиться, - отметила в паблике \\"Мурманск ДТП ЧП\\" северянка Елена Шаповалова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДТП в Мурманске: водитель легкового авто сбил 9-летнего мальчика. По факту аварии проводится проверка (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru