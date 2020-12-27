В преддверии Нового года Мурманская общественная организация помощи бездомным «УЛИЦА» проводит традиционную благотворительную акцию «Добрый север», в которой могут принять участие и подарить частичку тепла нуждающимся все неравнодушные северяне.- Благотворительный сбор пройдет 27 декабря с 15.00 до 18.00 по адресу: улица Володарского 14а, квартира №63. Принимаются неактуальные для вас одежда и обувь, продукты питания, средства личной гигиены и индивидуальной защиты. Кроме того, принимаются добровольные пожертвования, реквизиты для перечисления которых указаны в группе «Улицы», - сообщили сотрудники организации.Поучаствовать в акции можно и в другие дни. В течение всего января вещи и продукты будут принимать в офисе «Улицы» по адресу: улица Копытова, 9, квартира 3. Принести их можно, предварительно позвонив по телефону - 8 964 687 53 47.Собранные во время акции продукты станут частью пищевых наборов, а вещи раздадут нуждающимся на пунктах выдачи горячего питания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске можно сдать ненужную одежду и подарить детям радость. Благотворительную новогоднюю акцию проводит \\"Красный крест\\" (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru