27 декабря в центральной части Мурманска случилось ЧП: утром без отопления и горячей воды остались жильцы около сотни домов. Из-за аварии, произошедшей на теплосетях, остановилась Насосная №7 ПАО \\"МТЭЦ\\".- Это привело к снижению параметров по давлению и температуры в сетях, обеспечивающей горячим водоснабжением и отоплением зданий на улицах Новое Плато, Трудовых Резервов, Сполохи, Книповича, Полярные Зори, Тарана, Буркова, К. Маркса. Бригадами ПАО \\"МТЭЦ\\" и АО \\"МЭС\\" оперативно выполнены необходимые переключения по теплосетям, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Мурманска.Хорошо, проблему удалось быстро решить, а иначе бы северянам пришлось совсем бы не сладко, ведь на улице стоят морозы до -30. В настоящее время, давление теплосети восстановлено и блага цивилизации вернулись в дома мурманчан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБольше двух тысяч жителей Североморска остались без отопления и горячей воды. На месте коммунальной аварии работали 6 человек (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru