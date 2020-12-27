На выходных в Заполярье стукнули крепчайшие морозы, так что без шапки и варежек на улицу лучше не выходить.- Вот так, всего лишь во время второго вторжения арктической воздушной массы, очень теплый декабрь в Мурманской области отметился первым морозом - 40 градусов. До рубежа дошла Лотта, там минимум за ночь -40,1. С учетом того, что многие станции уже отогрелись по сравнению с ночными показателями, выхолодиться до тех же отметок они вряд ли смогут (Ловозеро, Мончегорск). А вот Мурманск пока продолжает падение вниз, - сообщили в паблике \\"Погода в Мурманске\\".Самая \\"теплая\\" погода за минувшую ночь была зафиксирована в Териберке (-14,9 градусов) и Снежногорске (-16). Минимальные температуры, помимо Лотты, наблюдались в Верхнетуломском (-34,8) и Яникоски (-36,9).Мурманск же достиг отметки в -26.7 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСказка наяву: Мурманскую область озарило мощное северное сияние. Жители Заполярья запечатлели красочное небо, на котором блистали изумрудные искры [фото, видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru