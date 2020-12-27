Утром 27 декабря многие жители Октябрьского округа Мурманска могли обнаружить, что из крана течет лишь холодная вода, да и батареи греть перестали. Виной тому стала авария на теплосетях, из-за чего около сотни домов оказались без благ цивилизации. А за окном тем временем стоят крепчайшие морозы до -30...- В 7.45 в связи с повреждением на теплосетях другой теплоснабжающей организации в районе домов на проспекте Книповича 32-34 остановилась насосная №7. Потребители Восточной котельной частично остались без отопления и горячего водоснабжения. Поврежденный участок теплосети был оперативно отключен. В 10.54 насосная №7 запущена в работу. Гидравлический и тепловой режимы восстанавливаются, - сообщили в пресс-службе мурманской ТЭЦ.Напомним: на этой неделе в Североморске взорвался паровой котел на котельной. На место происшествия выезжали пожарные и бригада \\"скорой\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВице-губернатор Юрий Сердечкин: «Из таких аварий, как с воздушными шариками, люди начинают ценить труд энергетиков». Связка шаров на час оставила Мурманск без света (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru