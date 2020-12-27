На Форуме СМИ Мурманской области, который состоялся онлайн 26 декабря, были подведены итоги регионального журналистского конкурса \\"Север на уровне сердца\\". Творческое соревнование было посвящено памяти известного мурманского журналиста Николая Бакшевникова, который ушел из жизни осенью этого года.И. о. главного редактора \\"Комсомольской правды - Мурманск\\" Мария Пашенкова стала призером этого конкурса сразу в двух номинациях. Ее статья \\"В Мурманской области снимали мистический триллер про Кольскую сверхглубокую\\" заняла третье место как \\"Лучший материал, посвященный знаковым культурным событиям Мурманской области\\", а статья \\"Нас называют чумой и ковидом\\": один день с фельдшером кабинета неотложной помощи поликлиники в Мурманске\\" завоевала второе место в номинации \\"Лучший материал о популяризации профессии медицинского работника\\".Всего на конкурс заполярные журналисты прислали 199 творческих работ, из них 36 одержали победу. Материалы были посвящены истории родного края, судьбам известных земляков, культуре, профессиям журналиста и врача, волонтерской деятельности, развитию предпринимательства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДва материала \\"Комсомольской правды\\"-Мурманск\\" победили на конкурсе УФСИН \\"На страже порядка\\". Корреспонденты \\"Комсомолки\\" выиграли в номинациях \\"Журналист меняет профессию\\" и \\"Лучший информационный материал интернет-издания\\" (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru