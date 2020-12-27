В Мурманске все еще есть деревяшки и старые дома, в которых живут люди. Новых жилых зданий появляется не так много, как хотелось бы. Не смотря на это, цены на квартиры в новостройках только растут.Эксперты федерального портала «Мир квартир» составили рейтинг российских городов за 2020 год, в которых цены на недвижимость увеличились больше всего. Мурманск вошел в число городов с самой высокой стоимостью за новое жилье. За текущий год один квадратный метр в новостройке подорожал на 32,5%. Средняя цена квартиры составляет 3 693 533 рублей.Недалеко от столицы Заполярья ушли Кемерово, где цена за квадратный метр выросла на 32,9%, Хабаровск - 30,7%, Тула - 30,6% и Набережные Челны - 30%.В Москве стоимость повысилась на 17%, а в Санкт-Петербурге на 18,8%. В среднем по России «квадрат» новостроек прибавил 19,2%, что можно оценить в 70,7 тысяч рублей.- Главным драйвером роста в этом году стала ипотека с господдержкой - она стимулировала покупательский спрос и дала возможность застройщикам поднять цены. К тому же рынок новостроек все больше переходит на проектное финансирование. Свою роль сыграло и падение рубля относительно доллара, - пояснил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.Напомним: в Мурманске к осени 2021 планируют построить три новых дома на улице Бондарной, в которые переселят жителей Больничного городка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМурманская область в конце рейтинга по здоровому образу жизни. За год регион сдал еще одну позицию и разместился на 74 строчке общероссийского топа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru