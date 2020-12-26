Один из острых вопросов в Мурманской области – очистные сооружения. Почти во всех муниципалитетах они устарели, и плохо очищают воду. О том, будет ли модернизация очистных сооружений в ближайшее время, на «Форуме СМИ» спросили губернатора Андрея Чибиса.- Это важный вопрос, но скажу честно, стоит реконструкция очень дорого. Для Мурманска, например, разработана проектно-сметная документация, но для реализации проекта нужно 7 миллиардов рублей. Выбирая, куда направить деньги, мы в приоритет ставим модернизацию здравоохранения и образования. Опираясь на мнение экологов, это не самая острая проблема в регионе, которую надо решать, так как Баренцево море холодное. Но, конечно, мы ищем ресурсы для реконструкции очистных сооружений, в том числе и из федерального бюджета, - отметил Андрей Чибис.Но некоторым муниципалитетам повезло больше, чем Мурманску. В Туломе, например, процесс уже активно идет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФинляндия не заинтересована в КПП «Ковдор — Савуковски». Переговоры с соседями по таможенному пункту не увенчались успехом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru