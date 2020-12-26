Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Масштабная вакцинация от COVID-19 уже началась. Но северян волнует и то, когда же они смогут привиться и не бояться опасной болезни.Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что, как ранее говорил президент, массовая вакцинация начнется только в следующем году.- В первом квартале 2021 года в Мурманскую область поступят новые партии вакцины от CoVID-19. Сейчас в первую очередь важно привить врачей, особенно тех, работает в «красной зоне». Следом будут прививать учителей, сотрудников МФЦ, организаций соцобслуживания и проживающие в них лица, люди с хроническими заболеваниями. Но, подчеркну, в первую очередь вакцину получают медработники, - уточнил губернатор.Также сейчас идет вторая волна вакцинации на Северном флоте, который тоже получил парнию «Спутника V».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМурманске поставят памятник подвигу медицинским работникам. Идею монумента вынесут на общественные слушания (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru