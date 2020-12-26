На «Форуме СМИ 2020» состоялась пресс-конференция, на которой губернатор Мурманской области отметил в качестве одного из главных достижений года – спасений Мурманского государственного технического университета.- Мы рисковали потерять мореходку. Сейчас уже можно сказать, что вуз был на грани лишения аккредитации. Устаревшее оборудование, количество нарушений - к МГТУ возникало все больше нарушений. Но нам удалось его спасти . И не просто спасти, а сделать так, чтобы он становился одним их самых технологичных вузов страны, - отметил губернатор.По словам Андрея Чибиса, на базе высшей мореходки будет создан Национальный научно-образовательный центр «Русская Арктика». Еще одно достижение - наблюдательный Совет МГТУ возглавил министр промышленности Денис Мантуров, который родился в Мурманске.Напомним: в планах у МГТУ запустить в космос свой наноспутник.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru