В прошлом году были озвучены планы по созданию международного пункта пропуска в Финляндию «Ковдор — Савуковски». Открыть его хотели до конца 2022 года.Однако весь год о проекте ничего не было известно. И теперь стало понятно, почему. О судьбе идеи на итоговой пресс-конференции сообщил губернатор Андрей Чибис.- Финская сторона не заинтересована в создании такого пункта пропуска, у соседей несколько другая стратегия развития приграничной зоны. Поэтому пока Ковдорский район будет развиваться не как туристическая территория, а все-таки как промышленная. Но это не значит, что мы закрыли этот вопрос, будем еще вести переговоры, - отметил глава региона.В частности, на руку российской стороне может сыграть… пандемия коронавируса. От нее серьезно пострадала сфера туризма в Финляндии, поэтому КПП может стать хорошей реабилитацией.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБюджеты Мурманской области и Мурманска... И регион, и город ушли в новый год с дефицитом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru