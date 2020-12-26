2020 год больно ударил по экономики всей России. Только кто-то из субъектов РФ потерял больше денег, а кто-то меньше.- За 10 месяцев текущего года рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций региона составил 2020 год проходит с меньшими потерями для экономики Мурманской области, чем в среднем по России 107,1 % (66 610 рублей), в реальном выражении – 103,9 %. Средний показатель для России – рост на 5,6 % и 2,4 % соответственно, - сообщили в правительстве Мурманской области. - Такой динамике, в том числе, поспособствовало своевременное принятие широкого спектра антикризисных мер поддержки хозяйствующих субъектов, медицинских, социальных и других работников, участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Темпы роста сохранятся и по итогам года.Впервые за долгое время пошел рост на 4,5 % среднесписочной численности в промышленности. Она выросла на 2,6 тысячи человек до 60,5 тысячи человек. По данным исследования финансовой Академии при Правительстве РФ, благодаря мерам господдержки число предпринимателей, ориентированных на развитие собственного дела, выросло на 52 %. В 2020-м был принят закон о самозанятых. И с июля в таком статусе были зарегистрированы 5 285 человек.- Одна из главных побед этого года – рост экономики. Это дорогого стоит. Мы за этот год, борясь с пандемией, восстанавливая мосты, делая нацпроекты, каждый день занимались всем, что связано с ростом экономики. Мы получили уникальные условия, например, создали первую территорию опережающего развития. Мы видим 12% экономический рост, - отметил губернатор Андрей Чибис.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБюджеты Мурманской области и Мурманска... И регион, и город ушли в новый год с дефицитом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru