Этот год больно ударил по многим из нас, а кто-то испытал трудности в двойном, если не тройном объеме. С семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, встретился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.Северяне с детьми пришли в правительство региона, где смогли поговорить с главой региона и получили подарки.- Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Насколько мне известно, вы замечательно учились, слушались родителей, а самое главное – были сильными и добивались успехов. Хочу пожелать, чтобы не только в следующем году, но в дальнейшем, у вас все получалось, – обратился к землякам Андрей Чибис.Напомним: 15 Дедов Морозов со всей Мурманской области записали для северян видеопоздравление, чтобы все смогли почувствовать настроение любимого праздника. А Дед Мороз из Великого Устюга исполнил мечты деток из детских домов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 34 тысячи человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 24 декабря 2020 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru