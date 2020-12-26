Мурманская «Лапландия» вошла в топ-10 лучших региональных ресурсных центров дополнительного естественнонаучного образования России по итогам 2020 года. Объявили об этом 23 декабря на совещании в рамках форума «Дополнительное образование в интересах устойчивого развития».- Федеральным детским эколого-биологическим центром была объявлена благодарность директору центра «Лапландия» Сергею Кулакову и заведующей региональным координационным центром по развитию дополнительного естественнонаучного образования и детского туризма Ирине Чеховской, - сообщили в министерстве образования и науки Мурманской области.Каждый год в «Лапландии» проводится около 200 мероприятий различной направленности для детей, молодежи, их родителей и педагогов. Более 500 педагогических работников города и области постоянно повышают свой профессионализм на областных семинарах и стажерских площадках.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 34 тысячи человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 24 декабря 2020 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru