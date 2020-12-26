Хотелось бы хотя бы под Новый год получить подарок от 2020 года: увидеть, что от коронавируса больше никто не умирает. Но, увы, за декабрь не было ни одного дня, когда бы главная болезнь этого года не забирала жизни.По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области от 26 декабря, число жертв коронавируса в регионе выросло до 622 человек, семь летальных случаев зарегистрировали за последние сутки.Всего в Мурманской области с марта заболели 34 768 человек, 273 случая зафиксировали за последние 24 часа. Смогли победить коронавирус уже 31 690 человек, 195 за сутки.Напомним: в Мурманской области разрешили уличные спектакли, продлили самоизоляцию для северян старше 65 лет. А также, несмотря на пандемию, пройдут рождественские богослужения. А вот горки создавать не будут, чтобы не рисковать здоровьем детей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 34 тысячи человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 24 декабря 2020 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru