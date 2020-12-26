25 декабря на сайте телеканала «Матч! Страна» началось голосование за лучшего спортсмена России 2020 года. В числе конкурсантов оказался конькобежец из Мурманской области Павел Кулижников. За этот год северянин смог стать чемпионом России на дистанциях 500 и 1000 метров, чемпионом Европы на дистанциях 500 и 1000 метров, а также в командном спринте. Кроме этого Павел Кулижников добился звания чемпиона мира на дистанциях 500 и 1000 метров.- Спортивный мир подарил нам в этом непростом году немало положительных эмоций. Ярко проявили себя и многие российские спортсмены. Мы обозначили круг претендентов на звание «Спортсмен года в России - 2020». Выбор самого достойного - в ваших руках, - сообщается на сайте «Матч! Страна».Победа зависит только от результатов голосования зрителей, которое завершится 28 декабря. Результаты будут подведены 1 января в программе «Страна смотрит спорт».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВице-губернатор Юрий Сердечкин: «Из таких аварий, как с воздушными шариками, люди начинают ценить труд энергетиков». Связка шаров на час оставила Мурманск без света (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru