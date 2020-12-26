Под Новый год зима вспомнила, какое она время года, и решила поморозить северян. Жалко, что это происходит под выходные.25 декабря впервые за эту зиму столбик термометра опустился ниже -30.- Ловозеро не стало откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, и улетело до -30.9 еще к 21 часу. Следующие претенденты на -30 - это Тик-Губа в Апатитах и наш аэропорт в Мурмашах, там по -27, - сообщил вечером 26 декабря паблик \\"Погода в Мурманске\\". - У областного центра 26 декабря будет своя планка в виде первого двадцатника, мы к ней постепенно крадемся. Уже -15.7.В ночь с пятницы на субботу -30.1 отметил и аэропорт \\"Мурманск\\". Другие города до этой отметки так и не дотянулы.Напомним: морозы простоят все выходные, а вот потом синоптики обещают потепление. Очень кстати, ведь на носу новогодние праздники.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВице-губернатор Юрий Сердечкин: «Из таких аварий, как с воздушными шариками, люди начинают ценить труд энергетиков». Связка шаров на час оставила Мурманск без света (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru