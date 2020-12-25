25 декабря на котельной в Североморске произошло ЧП - рванул паровой котел, который отапливал одну из местных воинских частей. Из-за этого до горожан донесся хлопок со стороны улицы Гаджиева. По словам очевидцев, к месту происшествия стянуты экстренные службы - три пожарные машины и бригада скорой помощи.Случившееся прокомментировали в пресс-службе Северного флота.- Вышел из строя паровой котел отопления котельной, обеспечивающей теплом казарму и несколько административно-хозяйственных помещений. Для обеспечения теплом зданий ремонтные бригады оперативно перевели систему теплоснабжения на резервную котельную. Температурный режим в помещениях соответствует установленным нормам, – сообщили в ведомстве.Напомним: на днях больше двух тысяч жителей Североморска остались без отопления и горячей воды. Коммунальную аварию устраняли 6 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВице-губернатор Юрий Сердечкин: «Из таких аварий, как с воздушными шариками, люди начинают ценить труд энергетиков». Связка шаров на час оставила Мурманск без света (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru