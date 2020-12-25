Грядущие выходные в Заполярье обещают быть морозными, как и предупреждали синоптики, поэтому северянам стоит одеваться теплее.26 декабря в Мурманской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, местами туман и изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха от -17 до -22, при прояснениях -25-32 градусов. На дорогах гололедица, так что не стоит торопиться ни пешеходам, ни водителям.- 26 и 27 декабря Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе. По Мурманской области ожидается местами слабый снег, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.Ночью 28 декабря в регионе сохранится холодная погода. Днем с приближением восточной периферии обширного атлантического циклона по Мурманской области ожидается постепенное повышение температуры воздуха.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ поселке Высоком создают снежные и ледяные скульптуры к Новому году. Главный творец уехал, но его ученики продолжают творить сказку (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru