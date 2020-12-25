Массовые гуляния на новогодние праздники в регионе запретили из-за пандемии, однако жителей не оставили без развлечений. Так, в Мурманске 26 декабря открывается новогодняя ярмарка «НаСевереТепло». Мероприятие организовано по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.- В самом центре города будет работать елочный базар, а на прилавках торговых домиков разместятся изделия народных художественных промыслов, товары местных производителей, новогодние украшения, сувениры и подарки к Новому году. Также посетителям предложат горячие напитки, закуски и сладости, - сообщили в региональном правительстве.Но это не все - для жителей и гостей города на одной из аллей сквера перед Дворцом культуры Кирова организуют каток. Здесь же можно будет взять коньки напрокат.Развлечения предусмотрены на любой возраст и вкус: качели, горки и фотозоны.Ярмарка будет проходить в центре Мурманска на территории вблизи дома №11 по улице Воровского с 26 декабря 2020 года до 7 января 2021 года включительно.Режим работы новогодней ярмарки: ежедневно с 11:00 до 19:00. 1 января - с 13:00 до 18:00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске не будут устанавливать ледяные горки для детей из-за коронавируса. Хотя одно такое место для развлечений все же появится на Семеновском озере (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru