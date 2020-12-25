В этом году Мурманской епархии исполнилось 25 лет. Одним из лучших подарков для нее стало был строительство кафедрального собора в Мурманске. Хотя есть мечты построить храмы и церкви и в населенных пунктах поменьше.Когда в Заполярье приехал первый архиерей - митрополит Мурманский и Мончегорский Симон, на Кольском полуострове было всего 8 приходов.- Сейчас у нас 60 храмов, в Североморской епархии 30. Но идет работа по созданию храмов и церквей, например, один будет построен в Сафоно, на острове Кильдин, в Умбе. Но больше всего нас заботит Мурманск - здесь очень мало храмов, и это не соответствует статусу города. Особенно плохо все обстоит в Первомайском округе, где людям почти некуда прийти помолиться. Строятся церкви других концессий, но не православной, - рассказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.Напомним: ранее владыка рассказал о планах на храм-памятник в Мурманске.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области волонтеры будут сидеть с детьми врачей, которые заняты борьбой с коронавирусом. Акция охватит все города Мурманской области (Подробности)Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию. У главы региона сын заболел коронавирусом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru