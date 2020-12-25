До Рождества осталось не так много времени, и верующих северян уже волнует, смогут ли они прийти на праздничные богослужения, ведь для многих это важно.- Рождественские богослужения будут, конечно, с соблюдением ограничений, - сообщил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. - Надо будет носить маску и соблюдать социальную дистанцию, в храмах мы уже нанесли разметку. Весной мы переживали, как будут проходить службы, что на Пасху будет как всегда много народа. Но прихожане ведут себя ответственно. Также в некоторых храмах, например, в Спасе-на-Водах, проводят по две литургии, как по воскресеньям, так и в праздники, чтобы избежать скопления народа и разделить потоки верующих.Также те, кто все же не сможет прийти на богослужения (например, лица старше 65 лет, ведь для них до 21 января продлена самоизоляция), смогут посмотреть онлайн-трансляции их храмов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области волонтеры будут сидеть с детьми врачей, которые заняты борьбой с коронавирусом. Акция охватит все города Мурманской области (Подробности)Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию. У главы региона сын заболел коронавирусом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru