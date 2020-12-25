Коронавирус не смог отнять у жителей Мурманской области долгожданный Новый год, но свои коррективы, конечно же, внес. Так, из-за пандемии к нам не приехал главный Дед Мороз из Великого Устюга. Зато он поздравил северян с наступающими праздниками онлайн и не забыл вручить подарки через своих добрых помощников.Его же примеру последовали другие Деды Морозы. Так, 15 главных новогодних волшебников Заполярья объединились, чтобы поздравить жителей региона с Новым годом. Чародеи из Печенгского района, Мурманска, Колы, Полярного, Заозерска, Оленегорска, Ловозера, Мончегорска, Апатитов, Кировска, Полярных Зорей, Кандалакши и Терского района записали свое поздравление на видео. Как удалось узнать \\"КП\\", в роли зимних кудесников выступили сотрудники культурных учреждений региона.- Желаю, чтобы 2021 год вы прожили как в самой лучшей, самой прекрасной и самой волшебной сказке. Жизнь продолжается, и никакие вирусы с коронами не страшны тому, кто искренне любит и бережет себя и своих близких. Верьте в волшебство, и тогда чудо обязательно придет в ваш дом! - произнес душевное пожелание один из Дедов Морозов, который живет в Оленегорске.Видеоролик опубликовали в соцсетях, а еще он будет транслироваться на местных телеканалах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ поселке Высоком создают снежные и ледяные скульптуры к Новому году. Главный творец уехал, но его ученики продолжают творить сказку (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru