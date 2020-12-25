24 декабря в дежурную часть полиции Санкт-Петербурга поступило сообщение, что в квартире дома на улице Фаворского, 15 в Калининском районе обнаружен труп мужчины. Им оказался 59-летний уроженец Мурманской области, который умер из-за выстрела в голову.На месте происшествия сотрудники обнаружили оружие и патроны, на которые у покойного не было разрешения. Ранее мужчина не был судим и в розыске не числился.- Полицейские усмотрели признаки преступления, предусмотренного по факту незаконного хранения оружия. Однако меру пресечения, конечно, избрать не могли в связи со смертью мужчины, - сообщается на сайте телеканала 78.ru.Как погиб мужчина, сейчас разбираются следователи.Напомним: житель Кандалакши умер из-за ножевого ранения, потому что угрожал своему другу вилкой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области волонтеры будут сидеть с детьми врачей, которые заняты борьбой с коронавирусом. Акция охватит все города Мурманской области (Подробности)Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию. У главы региона сын заболел коронавирусом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru