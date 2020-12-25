С начала пандемии коронавирус успел забрать много жизней, но останавливаться на достигнутом он не собирается. Согласно последним данным от оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки в регионе было зафиксировано еще семь летальных исходов от опасной инфекции. Всего насчитывается 615 умерших.Напомним: подобный результат последний раз был зафиксирован 18 декабря, а максимум за месяц был достигнут 17 декабря - восемь летальных случаев за 24 часа. К слову, с начала декабря не было ни одного дня, чтобы от коронавируса никто не умер.Диагноз COVID-19 поставили 34495 жителям и гостям Заполярья (275 человек заболели за последние сутки). Большая часть инфицированных приходится на областной центр, Североморск и Белокаменку. Вылечились 31495 человек (186 пациентов победили ковид за минувший день).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУ губернатора Мурманской области закончилась самоизоляция. Андрей Чибис был на карантине из-за заболевшего коронавирусом сына (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru