Жительница Мурманска в соцсетях поделилась историей о том, как ее обманули при покупке питомца. Северянка хотела завести породистого усатого, а вместо этого ей продали самого обычного котенка. По словам женщины, недобросовестных торговцев она нашла по адресу Пономарева,11 .- В объявлениях они пишут, что котята приучены к лотку и самостоятельному кормлению, а на деле это не так. Еще не зная ничего, купила у них котенка, которого они выдали как мейн-куна, так как он был без документов, то и стоимость была соответственная - 13 тысяч рублей, - рассказывает северянка Ольга Фоменко в паблике \\"Мурманск\\". - В этот же день у животного случился жуткий понос, мне пришлось нести его в ветклинику. Все манипуляции тоже стоили денег и не малых. Врач сразу сказала, что мейн-кун тут и рядом не пробегал и что у котенка, скорее всего, желудочная инфекция.Оставлять подставной пушистый комочек у себя женщина не стала и привезла его обратно хозяевам, однако те сказали, что деньги уже не вернут. Вызванная полиция тоже ничего не смогла сделать.- Дорогие мурманчане, хочется наказать этих \\"господ\\" - не ведитесь, не покупайте у них животных, надо в конце концов остановить их деятельность! - подытожила обманутая местная жительница.Однако северяне не слишком оценили поступок мурманчанки, отметив, что котейка в любом случае заслуживает любви, и не стоило возвращать его нерадивым продавцам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Сначала она, потом ты»: житель Мурманска выкинул в окно собаку, а потом пообещал сделать то же самое с ее хозяйкой. Мужчину разозлило, что животное нагадило в квартире (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru