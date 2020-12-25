Федеральное агентство по туризму и TikTok проведут онлайн-туры TikTok Live! по разным регионам России. В их число вошла и Мурманская область.26 декабря в 18.00 и 2 января в 15.00 в аккаунте комитета по туризму Мурманской области @murman.tourism51 в TikTok можно будет посмотреть трансляцию экскурсии по Заполярью. Для зрителей также подготовлены интересные викторины, а самых внимательных ждут подарки.- Сегодня путешествия стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Уже второй раз при поддержке TikTok мы запускаем прямые эфиры с экскурсиями по городам нашей страны. В режиме онлайн любой желающий сможет вдохновиться и спланировать свое путешествие по России. Мы хотим рассказать и показать новой аудитории, что путешествия в России - это не только познавательно, но и модно, - рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.Платформа TikTok запускает два тематических хэштег-челленджа, чтобы все желающие смогли рассказать о своих любимых местах для зимнего отдыха. В январе под тегом #новогоднийпутешественник пользователям предлагают поделиться интересными местами, которые они успели посетить за каникулы. Любители активного отдыха могут поделиться впечатлениями под хэштегом #активныйтуризм.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Полярного попал под суд за экстремистскую картинку в «ВКонтакте». Мужчина опубликовал на личной странице рисунок, оскверняющий религию (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru