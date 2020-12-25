Нынешняя неделя в Заполярье началась с небольшой оттепели, а продолжится холодами. К выходным в регион вернутся морозы, которые в западных районах могут достигнуть -30 градусов.25 декабря в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой снег, туман и изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха от -12 до -17 градусов, при прояснениях -22-27 в течение суток. На дорогах гололедица.- 25 и 26 декабря погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия антициклона с центром в Карском море. 25 декабря ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится. 26 декабря сохранится морозная погода, - рассказали в гидрометцентре Мурманска.Напомним: в ближайшие дни в разных городах Мурманской области ожидаются морозы до -30, которые простоят довольно долго.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖитель Полярного попал под суд за экстремистскую картинку в «ВКонтакте». Мужчина опубликовал на личной странице рисунок, оскверняющий религию (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru