Из-за коронавируса в больницы теперь сложно попасть родственникам пациентам: их не пускают, чтобы не заразились. Но священнослужители по долгу сердца и совести не могут сказать, что не пойдут к тем, кто оказался на грани жизни и смерти. Правда, попасть в палаты еще надо суметь.- Священнослужители как навещали пациентов в больницах, так и продолжают это делать. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности: надеваются специальные защитные костюмы, маски. Не всегда их пускают к больным, мало одной воли пациента. Понимаем, что у медработников есть свои регламенты, правила. Но часто приходится обращаться к министру здравоохранения Мурманской области за помощью, к счастью, контакт с Дмитрием Панычевым у нас налажен. Но бывают и печальные случаи. Например, недавно в \\"Севрыбу\\" не пустили священнослужителя. Он долго пытался попасть к пациенту, но тот умер, не дождавшись причащения, - сообщил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.По его словам, для священнослужителей это большая мука, когда не смогли причастить верующего. Поэтому даже в пандемию они стараются делать все возможное, чтобы попасть к верующим.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло умерших от коронавируса в Мурманске на 24 декабря 2020 года составило 608 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 24 декабря 2020 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru