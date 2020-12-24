13 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел на самоизоляцию. Напомним: вернувшись домой из рабочей поездки в Кандалакшскую ЦРБ, глава региона узнал, что его сын Вова заболел коронавирусом. В итоге губернатору и всей его семье пришлось уйти на карантин. Таковы санитарные требования, ничего уж не поделаешь.Почти две недели Андрей Чибис работал и жил в своем кабинете в правительстве, проводя встречи в режиме видеосвязи. А уже 24 декабря его деятельность вернулась в прежнее русло.- Самоизоляция закончилась, рад видеть коллег не через экран монитора, - отметил Андрей Чибис в своем Instagram-аккаунте.Напомним: губернатор Мурманской области был в числе волонтеров, которые тестировали вакцину от коронавируса. Глава региона призвал северян не бояться масштабной вакцинации от COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области о том, почему не всегда носит маску: «Это не всегда нужно». По словам Андрея Чибиса, в зимний период это может быть даже вредно (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru