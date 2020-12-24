24 декабря состоялось очередное заседание Совета депутатов Мурманска, последнее в этом году. Главным вопросом повестки дня было принятие бюджета на 2021 год. Однако был еще один важный вопрос.Напомним: в этом году обнаружилось, что депутат Виктор Хабаров не задекларировал недвижимость в Болгарии и скрыл факт, что владеет там же фирмой. Поэтому встал вопрос о досрочном прекращении его полномочий в горсовете. Ранее народного избранника исключили из регионального отделения партии «Единая Россия».Однако на заседании Совета депутатов рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Виктора Хабарова не смогли. Ранее в горсовет было направлен документ за подписью губернатора Андрея Чибиса, который потребовал рассмотреть вопрос с лишением мандата.- Однако на указанном заявлении имеется гриф «Ограничение доступа к документу. Для служебного пользования», - сообщили на заседании горсовета.Ранее глава Мурманска Андрей Сысоев сообщил, что официально обратился к Андрею Чибису за разъяснениями по данному вопросу, но ответ до заседания Совета депутатов не поступил, а потом эта тема была снята с повестки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда в Мурманске можно будет встречать рассвет. Пик полярной ночи в областном центре уже пройден (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru