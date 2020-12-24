Число зараженных коронавирусом в Мурманской области растет изо дня в день. Так, 24 декабря мы достигли очередной планки по количеству инфицированных.По данным оперативного штаба при правительстве Заполярья, число ковидных больных с начала пандемии уже превысило 34 тысячи человек. Всего подхватили опасную инфекцию 34220 человек.Напомним: отметку в 33 тысячи человек Мурманская область взяла 20 декабря.За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 277 жителям региона. Новые случаи подтвердили в Мурманске (+131, всего 16734), Североморске (+18, всего 3404), Кольском районе (+11, всего 1121), Оленегорске (+22, всего 1722), Кандалакшском районе (+19, всего 2108), Мончегорске (+17, всего 2345), Печенгском районе (+24, всего 1490), Ковдорском районе (+4, всего 640), Апатитах (+10, всего 1081), Кировске (+3, всего 525), Терском районе (+3, всего 152), Ловозерском районе (+10, всего 430), ЗАТО Видяево (+5, всего 68).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧисло умерших от коронавируса в Мурманске на 24 декабря 2020 года составило 608 человек. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 24 декабря 2020 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru