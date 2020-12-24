В апатитском аэропорту \\"Хибины\\" 22 декабря произошло ЧП - на стоянке на самолеты обрушился арочный ангар, который находился под тяжестью мокрого снега. После случившегося Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.- По предварительным данным, на стоянке произошло обрушение арочного ангара на легкомоторные воздушные суда - модели АА5 и П28А. Жертв и пострадавших нет. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона, привлечение виновных лиц к ответственности, - сообщили в правоохранительном ведомстве.Ситуация на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.Напомним: в аэропорту «Мурманск» задержали жителя Башкортостана, находящегося в федеральном розыске. 20-летнего мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске на памятник жертвам авиакатастрофы в Шереметьево 5 мая 2019 года выделят 6 миллионов рублей. Один из вариантов размещения мемориала - на городском кладбище (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru