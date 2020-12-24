В ближайшее время погода преподнесет жителям Мурманской области не самые приятные сюрпризы - в регион нагрянут морозы. Так что одеваться стоит потеплее.- Мурманск ждет очередное арктическое вторжение. 24 декабря, в четверг, температура пойдет вниз, на сутки усилится ветер. В пятницу мы попадем в околотыловую часть циклона над Белорусью, в которую залезут морозные щупальца сибирского антициклона. 25 декабря в городе установится двузначный минус, который к субботе или воскресенью может перерасти в первые -20 градусов. По области, особенно в западных районах (Лотта, Ковдор, Верхнетуломский), температура сможет подобраться и к -30, - сообщили в паблике «Погода в Мурманске».По данным Мурманского гидрометцетра, в отдельных районах будет туман и изморозь, а на дорогах сохранится гололедица.Тем временем, Главное Управление МЧС России по Мурманской области рекомендует избегать неприятностей в период морозов.- Обморожение может наступать при температуре воздуха ниже - 6 градусов. Его тяжесть зависит от температуры окружающей среды, длительности пребывания на холоде, влажности воздуха. Чем они больше, тем тяжелее отморожение. Чтобы не попасть в такую ситуацию, специалисты советуют тепло одеваться, долго не находиться на улице и не употреблять спиртное перед прогулкой в холодную погоду, - предупредили в спасательном ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда в Мурманске можно будет встречать рассвет. Пик полярной ночи в областном центре уже пройден (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru