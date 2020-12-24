Коронавирус не хочет кому-либо давать шанса на спасение и при любом удобном случае забирает новых жертв в своих цепких лапах. Так, согласно последним данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Мурманской области погибли от опасной инфекции еще шесть человек. Всего насчитывается 608 летальных исходов.Напомним: подобный результат последний раз был зафиксирован 15 декабря, а максимум за месяц был достигнут 17 декабря - восемь летальных случаев за 24 часа. К слову, с начала декабря не было ни одного дня, когда бы от коронавируса никто не умирал.Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 34220 жителям и гостям Заполярья (277 человек заболели за последние сутки). Большая часть инфицированных приходится на областной центр, Североморск и Белокаменку. Вылечились 31309 человек (189 пациентов победили ковид за минувший день).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа мурманском траулере \\"ОМА\\" в Норвегии от коронавируса умер моряк. У 18 членов экипажа из 32 выявили коронавируса (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru