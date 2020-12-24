В Мурманске 23 декабря произошла авария, в которой пострадал 9-летний мальчик - ребенок угодил под колеса машины.- Около 17.00 в районе дома №1 на улице Папанина в областном центре водитель легкового автомобиля наехал на несовершеннолетнего пешехода. 9-летнего мальчика обслужили в медицинском учреждении города. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, - сообщила \\"КП\\" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.По факту аварии в госавтоинспекции сейчас проводится проверка.К слову, Мурманск вошел в число городов России, где чаще всего случаются ДТП. С января по ноябрь этого года количество аварий в заполярной столице не уменьшилось.Напомним: полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Мурманске на улице Старостина. Водитель Nissan сбил двух пешеходов, один из которых скончался.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП на дороге Кировск-Коашва: столкнулись Mitsubishi и \\"ГАЗ\\", пострадали три человека. Авария произошла утром 22 декабря [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru