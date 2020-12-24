До 31 декабря включительно в Мурманске будут работать торговые точки, где можно купить живые елочки или хвойные лапки. Правда, если в прошлом году в городе были открыты 11 мест для торговли, то в этом году - 10. Из списка исключили точку у дома № 51/33 на улице Полярные Зори.Итак, где же можно купить новогоднее дерево?Ленинский округ- в районе дома № 6 на улице Нахимова; - в районе дома № 20 на улице Саши Ковалева; - в районе дома № 1 на улице Адмирала флота Лобова; - в районе подземного перехода на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского; - в районе дома № 9/22 на улице Аскольдовцев.Октябрьский округ - в районе дома № 18 на улице Георгия Седова; - в районе разворотного кольца автобуса № 29 на улице Мира.Первомайский округ - в районе дома № 101 на Кольском проспекте; - в районе дома № 3 на улице Морской; - в районе дома № 34 на улице Героев Рыбачьего.Цена не деревья чуть подросла по сравнению с прошлым годом. За метр живого дерева продавцы просят 600-800 рублей в средне, хвойный букет обойдется примерно в 300-400 рублей. Не лишним будет спросить у продавца товарный чек, все-таки за незаконную рубку деревьев грозит штраф.По статье 8.28 КоАП РФ, за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрен административный штраф от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 200 до 300 тысяч рублей на юридических лиц. Кроме того, нарушитель лесного законодательства будет обязан возместить ущерб, нанесенный лесам.За незаконную рубку деревьев, ущерб от которой является значительным, т.е. превышает 5 тысяч рублей, предусмотрена уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. Она предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСалюты и фейерверки на Новый год 2020 в Мурманске: когда начнется, где посмотреть, площадки для запуска. Праздничный салют на Новый год 2020 в Мурманске (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru