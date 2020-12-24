В июле этого Совет депутатов Мурманска отклонил концессию по модернизации уличного освещения. Обновить систему планировали за 25 лет, но на это требовалось 8 миллиардов рублей.При этом часть расходов брал на себя инвестор из Москвы, но при этом требовались вложения и из городского бюджета. Но уже летом стало понятно, что из-за пандемии коронавируса казна не досчитается почти миллиарда рублей за год. И с такими потерями депутаты не рискнули принимать концессию.Как отметил глава Мурманска Андрей Сысоев, несколько лет назад дворы Мурманска подключили к городской системе освещения \\"Каскад\\", благодаря чему северяне перестали платить за свет у домов. Поэтому все-таки система городского освещения обновляется.Хотя модернизация сети все-таки нужна. Далеко не все части города освещены, например, на въезде в город со стороны мусоросжигательного завода только недавно установили фонари.- Концессия по модернизации освещения не обнулена, просто мы ждем лучших времен. Мы не одобрили ее из-за пандемии и не прогадали. Давайте дождемся, когда будут времена лучше, - сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава администрации Мурманска Евгений Никора: «У меня болит душа, что в городе нет мест для прогулок у Кольского залива и смотровых площадок». Смотровые площадки могут появиться в каждом округе Мурманска (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru