Жители Мурманской области приняли участие в опросе службы исследований hh.ru.Оказалось, что четверть опрошенных северян будут работать 31 декабря, ведь официальный выходной объявлен только для муниципальных и госслужащих, а вот работники коммерческого сектора вынуждены трудиться в этот день.-Наибольшая доля тех, кто не будет работать в канун Нового Года, в сфере науки и образования (47%), а также в маркетинге, рекламе и PR (40%). Выйдут на работу 31 декабря на полный день представители сферы добычи сырья (42%), безопасности и банковской сферы (по 41%), а также представители рабочего персонала (37%), - уточнила руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.При этом почти все опрошенные считают, что 31 декабря всегда должно быть выходным днем. Впрочем, с этим с северянами согласятся и многие жители других регионов. А вот спорный момент: должны ли мы отдыхать 8-9 дней или хватит выходных поменьше?- 35% респондентов из Мурманской области считают, что новогодние каникулы должны быть сокращены. Причем чем старше опрошенный, тем скорее он согласен с тем, что надо сократить количество дней отдыха. Выше всего доля несогласных в сфере безопасности и среди топ-менеджеров (45% и 44% соответственно). Больше всего проголосовали за длинные выходные студенты, представители искусства и масс-медиа, сферы закупок, науки и образования, строительства и недвижимости, - сообщает Мария Бузунова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРасписание работы общественного транспорта в Мурманске в новогоднюю ночь 2021. Как будут ходить автобусы и троллейбусы 31 декабря 2020 года, 1 января 2021 года и на новогодних праздниках (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru