За год ситуация так и не поменялась. В мэрии Мурманска в январе этого года сообщили, что в городе не хватает дворников и специалистов, которые могли бы управлять снегоуборочной техникой. И вот новая зима, а проблема не решилась.- Техника есть, а вот с водителями серьезный вопрос. Специалистов не хватает во всех муниципалитетах. При любой возможности стараюсь достучаться до земляков: у вас есть возможность получить серьезную работу в муниципальном учреждении, - сообщил глава Мурманска Андрей Сысоев.Требований к соискателям не так уж много: отсутствие вредных привычек, права на вождение спецтехники.В начале этой недели на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис обратился к главам муниципалитетов, чтобы те держали ситуацию со снегом на контроле. Снегопады сменяются морозами и оттепель, что приводит к непростой ситуации на дорогах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАндрей Сысоев: \\"В Мурманске выделили землю для \\"Газпрома\\", но переход с мазута на другие виды топлива затормозился\\". Мурманск мог слезть с мазутной иглы и перейти на электричество, газ или уголь (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru