23 декабря 2020 года в Никеле состоялось событие, к которому шли долгие месяцы: в 2019 году «Норникель» объявил о закрытии плавильного цеха, и спустя почти год здесь выплавили последний ковш файнштейна.- Плавильный цех в поселке Никель - старейшее металлургическое предприятие Кольской ГМК. До Великой Отечественной войны территория, на которой он располагался, принадлежала Финляндии. Строить плавцех начал финско-канадский консорциум «Петсамо Никкели» в 1938 году, а завершили строительство в 1942 году, уже совместно Финляндия и Германия, - сообщили в пресс-службе «Кольской ГМК».За год до Победы немцы взорвали цех, пытаясь уничтожить важное производство. Но 19 ноября 1946 года здесь выплавили пять тонн послевоенного файнштейна.Всего за 74 года в плавцехе получили 61,8 миллиона тонн никельсодержащего и более 2,4 миллиона тонн никеля в файнштейне.На выплавке последнего ковша, после которого производство будет закрыто, присутствовал генеральный директор «Кольской ГМК» Евгений Борзенко и вице-губернатор Ольга Кузнецова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Оленегорске ищут сказочное панно из закрывшегося кафе. По слухам, оно находится в гараже одного из местных жителей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru