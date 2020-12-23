Водителям стоит быть осторожными на дорогах, в первую очередь ради безопасности своей и других людей. Однако не стоит забывать и о последствиях в виде штрафов, иначе можно и прав лишиться.Так, в Мурманске приставы Октябрьского округа решили напомнить одному из местных жителей, что у него накопилось 38 штрафов от ГИБДД. Однако выяснилось, что мужчина в городе уже не проживает. Сотрудники нашли номер его телефона и позвонили.- В ходе телефонного разговора должник был предупрежден об ответственности за неуплату в установленный законодательством пятидневный срок административных штрафов, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.Водителю также объяснили, что если он не выплатит задолженность, то не сможет пользоваться автомобилем. Мужчина осознал всю серьезность ситуации и на следующий день заплатил всю сумму, которая составила 23 тысячи рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСудебные приставы арестовали маломерное судно из-за долга фирмы в 7 миллионов рублей. Кроме того у организации списали более миллиона рублей в пользу взыскателей (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru