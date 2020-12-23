В Заполярье как всегда пасмурно, зато в Мурманске уже прошел пик полярной ночи, что не может не радовать. Северянам осталось не так долго ждать, чтобы вновь увидеть солнце.24 декабря в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой снег, местами умеренный. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами сильный и порывистый. Температура воздуха -2 -7 градусов, при прояснениях -7-12. На дорогах гололедица.- 24 и 26 декабря погоду Кольского полуострова будет определять юго-западная периферия антициклона с центром в Карском море. 25 декабря ветер постепенно ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха понизится до -9-14 градусов местами до - 24. 26 декабря сохранится морозная погода, - сообщили в мурманском гидрометцентре.Напомним: стало известно, когда можно будет увидеть рассвет в заполярной столице.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru